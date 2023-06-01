У Києві троє людей загинули через масовану атаку росіян, зокрема одна жінка загинула біля закритого сховища поліклініки. Ворог завдав ударів по промисловому об’єкту на Харківщині, росіяни протягом четверга обстрілювали Херсон та Херсонську область – є загиблі та поранені.

ZAXID.NET підсумовує 463 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

В ніч на 1 червня Росія вкотре масовано обстріляла Київ 10 ракетами «Іскандер». Внаслідок падіння уламків ракет є загиблі, в тому числі – мати з дитиною. Також у місті виявили ще чотирнадцятьох постраждалих. Одна з жертв рактеного удару РФ по Києву загинула біля зачиненого укриття. За даними журналістів, інші дві жертви теж померли, коли прямували до укриття. Загалом зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку, пошкоджено дві школи, дільничний пункт поліції і дитячий садок.

Ворог завдав ударів по промисловому об’єкту на Харківщині, росіяни зранку обстріляли Херсон – двоє поранених. Через ворожі атаки у Херсонській області у Бориславі є влучання у хлібозавод, в селі Козацьке постраждали приватні будинки, у Новій Каховці пошкоджена будівля школи. Є загиблі і поранені.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 208 370 військових. Також було знищено: