Сили ППО блискуче відбили чергову російську атаку на Київ, знищивши 15 ракет та 21 безпілотник. Росія обстріляла ракетами С-300 і керованими авіабомбами Харківщину, під прицілом була й Запорізька область, там росіяни обстріляли багатоповерхівку. У обох випадках є жертви серед цивільних.

ZAXID.NET підсумовує 464 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч на п’ятницю, 2 червня, росіяни знову атакували столицю, але сили ППО чудово спрацювали та збили усі випущені 15 ракет та 21 дрон Shahed. Ще один ворожий безпілотник знищили на Миколаївщині. Вночі та вранці російські військові також шість разів атакували Сумську область.

Росія обстріляла ракетами С-300 і керованими авіабомбами Харківщину. Ракети влучили у лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району, а бомби по смт Ківшарівка Куп'янського району. Відомо, що двоє людей загинули, а також троє жінок та 3-річний хлопчик зазнали поранень.

Під прицілом була й Запорізька область, там росіяни обстріляли багатоповерхівку у Комишувасі. Мінно-вибухові травми отримали жінки віком 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. На жаль, від отриманих травм загинули жінки віком 44 та 77 років.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 2 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 208 910 військових. Також було знищено: