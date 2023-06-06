Російські військові вчинили черговий терористичний акти, підірвавши Каховську ГЕС на Херсонщині. Є загроза підтоплення 80 населених пунктів, у області триває евакуація місцевих мешканців. Під час евакуації росіяни відкрили артилерійський вогонь, поранено поліцейських.

ZAXID.NET підсумовує 468 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Цієї ночі Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні, але українська ППО збила усі 35 ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Російські військові вчинили черговий терористичний акти, підірвавши Каховську ГЕС на Херсонщині. Представник української розвідки заявив про наявність доказів дистанційного підриву ГЕС росіянами.

Внаслідок вибуху гідроелектростанція не підлягає відновленню. Є загроза підтоплення 80 населених пунктів. Мери кількох українських міст, зокрема міський голова Львова Андрій Садовий, заявили про готовність прийняти в себе біженців з підтоплених населених пунктів.

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. В «Енергоатомі» заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.

Відомо, що росіяни відкрили артилерійський вогонь під час евакуації цивільних з Херсонської області, поранено поліцейських.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 211 150 військових. Також було знищено: