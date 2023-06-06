Підсумки 468 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
фото Укргідроенерго
Російські військові вчинили черговий терористичний акти, підірвавши Каховську ГЕС на Херсонщині. Є загроза підтоплення 80 населених пунктів, у області триває евакуація місцевих мешканців. Під час евакуації росіяни відкрили артилерійський вогонь, поранено поліцейських.
ZAXID.NET підсумовує 468 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Цієї ночі Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні, але українська ППО збила усі 35 ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Російські військові вчинили черговий терористичний акти, підірвавши Каховську ГЕС на Херсонщині. Представник української розвідки заявив про наявність доказів дистанційного підриву ГЕС росіянами.
Внаслідок вибуху гідроелектростанція не підлягає відновленню. Є загроза підтоплення 80 населених пунктів. Мери кількох українських міст, зокрема міський голова Львова Андрій Садовий, заявили про готовність прийняти в себе біженців з підтоплених населених пунктів.
Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. В «Енергоатомі» заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.
Відомо, що росіяни відкрили артилерійський вогонь під час евакуації цивільних з Херсонської області, поранено поліцейських.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 6 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 211 150 військових. Також було знищено:
- танків – 3860 (+12);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7543 (+20);
- артилерійських систем – 3603 (+36);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 590 (+6);
- засобів протиповітряної оборони – 351 (+2);
- літаків – 313 (+0);
- гелікоптерів – 299 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23);
- крилатих ракет – 1171 (+35);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 6332 (+20);
- спеціальної техніки – 489 (+5).