Президент Володимир Зеленський приїхав на Херсонщину, яка бореться із наслідками підриву росіянами Каховської ГЕС. На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але безуспішно. На Мар’їнському тривають бої. Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат.

ZAXID.NET підсумовує 470 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Херсонської області, яка бореться із наслідками підриву росіянами Каховської ГЕС. Росіяни ж продовжують обстрілювати Херсон під час евакуації людей із зони затоплення.

Російські військові знову атакував Сумщину дронами, а також обстрілювали з мінометів. Вночі і зранку ворог здійснив сім обстрілів прикордоння, зфіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Миколаївська, Білопільська, Середино-Будська та Новослобідська громади.

Протягом четверга росіяни завдали 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському, Шахтарському напрямках ворог завдає авіаційні удари, здійснює обстріли. На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але безуспішно. На Мар’їнському тривають бої. Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 212 760 військових. Також було знищено: