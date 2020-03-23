Міністерка соцполітики оприлюднила подробиці запланованого підвищення пенсій

У квітні Пенсійний фонд додатково виплатить по 1 тис. грн понад 10 мільйонам пенсіонерів, а в травні проведуть передбачену законом індексацію на 11% для 7,5 млн осіб. Окрім того, також із травня в країні запроваджують надбавку до пенсії для найстарших пенсіонерів. Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, поінформував сайт LB.ua.

«Із квітня буде здійснено одноразову виплату по 1 тис. грн пенсіонерам, у яких пенсія не сягає 5 тис. грн. Таких пенсіонерів у нас більше ніж 10 мільйонів. Таку ж виплату отримають понад 400 тис. одержувачів соціальної допомоги, які отримують її замість пенсій. Це люди, у яких є інвалідність з дитинства, діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій», – повідомила посадовиця.

Окрім того, від 1 травня проведуть індексацію трудових пенсій на 11%, після цього гарантоване підвищення отримають близько 7 млн пенсіонерів.

«Також з травня ми встановлюємо доплату до пенсії 1,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії в розмірі 500 грн», – повідомила Марина Лазебна.

Відомо, що надбавку та індексацію проведуть в автоматичному режимі, тому пенсіонерам не треба буде звертатись до регіональних відділень Пенсійного фонду.

Також міністерка заявила, що Кабінет міністрів планує збільшити субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. За її словами, таке рішення уряд ухвалить на найближчому засіданні у середу, 25 березня.

«Ми будемо пропонувати ухвалити рішення, яким хочемо встановити додаткову компенсацію витрат для трьох мільйонів домогосподарств, які нині отримують субсидію на оплату окремих житлово-комунальних послуг в період карантину. Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною та гарячою водою», – заявила Лазебна.

Кожна сім’я, яка отримує субсидію, у разі ухвалення урядом цього рішення, зможе розраховувати в середньому на 300 грн доплати, повідомив сайт «Слово і діло».

Як писав ZAXID.NET, ця потреба у доплаті пенсій вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 млрд грн. Або ж збільшення видатків Пенсійного фонду на 26,7%. Якщо ж уряд й президент вирішать зробити таку доплату постійною, це означатиме додаткову потребу у фінансуванні обсягом 120 млрд грн на рік.