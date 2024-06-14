Коли і чим потрібно підживити грушу влітку для багатого врожаю: корисні поради
Фруктові дерева груші ростуть чи не у кожному саду. Груші не надто вибагливі у догляді, варто лише вчасно дати їй необхідні корисні елементи, щоб отримати багатий урожай. Які саме та коли, розповідає «Флористікс».
Літнє підживлення груші
У другій половині червня проводять позакореневе підживлення груші азотом. У спекотну, суху пору року мікроелементи з ґрунту до коріння транспортуються дуже повільно, а через листя цей процес проходить значно швидше.
У липні проводять ще одне позакореневе підживлення груші азотом, а через два тижні в ґрунт під дорослі дерева вносять мінеральні добрива – фосфор і калій. Молодим грушам досить тільки азотних добрив, а щойно посаджені деревця груш перші два роки взагалі не підживлюють – їм вистачає добрив, які було внесено в посадкову яму.
Груша в серпні підживлення не потребує. До середини вересня можна востаннє провести підживлення азотом – обробити дерева і ґрунт під ними сечовиною, як це робилося навесні. Кореневі підживлення азотом небажані.