У другій половині червня проводять позакореневе підживлення груші азотом

Фруктові дерева груші ростуть чи не у кожному саду. Груші не надто вибагливі у догляді, варто лише вчасно дати їй необхідні корисні елементи, щоб отримати багатий урожай. Які саме та коли, розповідає «Флористікс».

Літнє підживлення груші

У другій половині червня проводять позакореневе підживлення груші азотом. У спекотну, суху пору року мікроелементи з ґрунту до коріння транспортуються дуже повільно, а через листя цей процес проходить значно швидше.

У липні проводять ще одне позакореневе підживлення груші азотом, а через два тижні в ґрунт під дорослі дерева вносять мінеральні добрива – фосфор і калій. Молодим грушам досить тільки азотних добрив, а щойно посаджені деревця груш перші два роки взагалі не підживлюють – їм вистачає добрив, які було внесено в посадкову яму.

Груша в серпні підживлення не потребує. До середини вересня можна востаннє провести підживлення азотом – обробити дерева і ґрунт під ними сечовиною, як це робилося навесні. Кореневі підживлення азотом небажані.