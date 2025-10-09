Ця рідина містить цінні органічні сполуки, а також мінерали

У холодну пору року кімнатні рослини особливо потребують турботи та підживлення. Замість того щоб вдаватися до дорогих добрив, варто звернути увагу на прості засоби, які є буквально під рукою. Один із таких – вода, яка залишається після замочування або варіння грибів. Як правильно застосувати настій, пише «24 Канал».

Ця рідина містить цінні органічні сполуки, а також мінерали, які позитивно впливають на ріст рослин. У воді після вимочування грибів залишається міцелій – грибкові часточки, які здатні активізувати мікрофлору ґрунту. Такий настій покращує здатність коріння поглинати вологу та поживні речовини, сприяє здоровому розвитку кореневої системи.

Навіть якщо ви не працювали з сушеними грибами, можна просто на кілька годин замочити свіжі у воді, а потім цим настоєм полити рослини. Такий догляд не замінює повноцінне добриво, але є чудовим природним підсиленням у період, коли рослини переживають уповільнення росту.

Окремо варто згадати й про відвар від варіння грибів. Після охолодження його можна розбавити водою в рівних пропорціях і використовувати як натуральне підживлення. У ньому містяться фосфор і калій – елементи, які стимулюють цвітіння і загальний тонус кімнатних рослин.