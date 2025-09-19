Не кожен сорт витримує морози під відкритим небом

Хризантеми давно стали справжньою окрасою осінніх клумб і садів. Ці квіти сонця бувають різних форм, висоти, забарвлення й розмірів. Вони також мають різні терміни цвітіння та ступінь морозостійкості. Проте майже всім сортам потрібна певна підготовка до холодів, щоб вони могли безпечно перезимувати. Детальніше про це пише Fermerstvo.

Чи можуть хризантеми зимувати на вулиці

Не кожен сорт витримує морози під відкритим небом. Наприклад, великоквіткові та кулясті види надзвичайно чутливі до низьких температур. Зберегти їх у ґрунті можливо лише в південних областях з м’яким кліматом.

Якщо сорт не відзначається зимостійкістю або ви живете в регіоні з суворими морозами, краще не ризикувати. Такі хризантеми викопують, скорочують пагони, злегка поливають і переносять на зберігання в приміщення з температурою близько +2+5 °C – це може бути підвал, веранда або інше прохолодне місце.

Альтернативні варіанти зберігання

Ще один перевірений метод – перемістити рослини в теплицю. Це особливо зручно, якщо у вас кілька кущів і ви не хочете мати справу з горщиками.

Як зберегти хризантеми у відкритому ґрунті

Якщо ви вирішили залишити хризантеми зимувати на клумбі, подбати про них потрібно ще з осені.

Підживлення. У вересні-жовтні внесіть фосфорно-калійні добрива. Вони допоможуть рослині накопичити сили та підготуватися до зими. Ідеально підходить добриво «Осіннє», без вмісту азоту. Його розсипають із розрахунку 30-50 г на м².

Полив і профілактика. Регулярно поливайте кущі до настання холодів і перевіряйте на наявність шкідників чи ознак хвороб.

Обрізка. Наприкінці жовтня або на початку листопада, після завершення цвітіння, укоротіть стебла до 10-15 см над рівнем ґрунту. Потім розпушіть землю й вирівняйте її, щоб уникнути застою води, що може викликати гниття.

Як правильно вкрити хризантеми на зиму

Коли середньодобова температура стійко падає нижче нуля, пора утеплювати кущі. Тут головне – не створити парник, а забезпечити:

провітрюваність;

низьку вологість;

захист від морозу.

Для цього підійдуть сухе листя, лапник або агроволокно (спанбонд). Щоб укриття не злетіло вітром, можна закріпити його камінням чи гілками.

У разі дуже холодної зими краще використати щільніші матеріали. Досвідчені садівники роблять каркас із дроту або пластикових дужок, натягують укривний матеріал зверху й фіксують по краях.

Морозостійкі сорти можна прикрити навіть обрізаними гілками самої хризантеми – це допоможе затримати сніг.

Якщо у вас сніжна зима – вам пощастило

Пишний шар снігу – найкраще природне укриття для хризантем. Він зберігає тепло й захищає рослину від пронизливого вітру.