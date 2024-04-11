Мало хто знає, що тюльпани теж потребують добрив, аби тішити гарним цвітінням. Особливо це важливо, якщо їх висаджувалися восени без внесення добрив або якщо вони ростуть на бідних ґрунтах. Чим удобрити тюльпани навесні, розповідає Agromarket.

Переваги весняного внесення добрив для тюльпанів

1. Забезпечення живлення. Після зими земля може бути виснаженою, а тюльпани потребують додаткових речовин для активного росту та розвитку. Весняне внесення добрив надає їм необхідні поживні речовини, які допомагають рослинам стати більш міцними та здоровими.

2. Стимуляція цвітіння. Правильно підібрані добрива містять компоненти, які сприяють формуванню сильних та здорових бутонів, а також підтримують процес цвітіння. Вони допомагають тюльпанам розквітати з більшими та яскравішими квітами. Тюльпани вважаються досить витривалими рослинами. Вони квітнуть за рахунок сили цибулини, проте їй для цього потрібно багато сил, тому важливо вносити добрива.

3. Запобігання хворобам. Весняне підживлення може також допомогти зміцнити імунітет тюльпанів та запобігти поширенню хвороб, наприклад, гнилі або борошнистій росі. Деякі добрива мають антибактеріальні властивості, які допомагають захистити рослини від шкідливих мікроорганізмів.

Внесення добрив сприяє:

1. Зміцненню кореневої системи. Добрива, багаті азотом, фосфором та калієм, сприяють зміцненню кореневої системи тюльпанів, що робить їх більш стійкими до стресів та шкідливих умов.

2. Покращенню цвітіння. Регулярне весняне підживлення сприяє формуванню більшої кількості бруньок та квіток, що підвищує декоративність тюльпанів.

3. Продовженню цвітіння. Деякі види добрив мають спеціальні компоненти, які допомагають продовжити тривалість цвітіння тюльпанів.

Чим підгодувати тюльпани весною

1. Компост. Органічний компост є відмінним джерелом поживних речовин для тюльпанів. Крім того, він поліпшує структуру ґрунту. Акуратно розпушіть землю біля кущиків та внесіть пригорщу компосту по колу.

2. Перегній. Він містить багато корисних мікроелементів та стимулює активний ріст рослин. Але потрібно використовувати добре перепрілий перегній, і важливо не перевищувати норму – не більше 2 столових ложок під кущ.

3. Розчин компосту. Він містить в собі корисні бактерії та грибки, що сприяють здоровому росту та розвитку тюльпанів.

Також гарним варіантом буде використання мінеральних добрив. Перше підживлення – це внесення аміачної селітри, як тільки з’являться носики тюльпанів. Її можна вносити, як сухою по мокрому ґрунту, так і у вигляді розчину.

Для другого підживлення використовують комплексне мінеральне добриво, яке містить в собі азот, кальцій, фосфор. Його вносять на початку бутонізації. Азот сприяє активному росту листя та стебел. Фосфор допомагає рослинам формувати сильні корені та бутони, що підвищує їх стійкість до стресів та хвороб. Калій сприяє формуванню та збереженню енергії в рослинах, підвищуючи їхню стійкість до стресів та морозу.

Способи внесення добрив

1. Підсипте добрива по колу в розпушену землю. Це дозволить кореневі системі одразу отримати необхідні поживні речовини.

2. Розчиніть добрива у воді та полийте розчином рослини.

3. Розчиніть добриво у воді та обприскайте рослини за допомогою розпилювача. Цей метод забезпечує швидке та ефективне вбирання живильних речовин через листя.