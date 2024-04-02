Обприскування проводять в сухий і безвітряний день з плюсовою температурою

Навесні троянди потребують особливого догляду, щоб порадувати вас своїм пишним цвітом. Зокрема, з них потрібно правильно прибрати укриття, обрізати та підживити. Але це ще не все: весною трояндам також потрібна обробка від хвороб та шкідників.

Як пише Ukr.Media, найкраще, якщо встигнете зробити обробку до того, як з'являться бруньки. У такому разі квіти можна сміливо обприскувати мідним купоросом. Рецепт розчину простий – 50 г мідного купоросу розвести в 1 л гарячої води, потім долити холодної води до об'єму 5 л.

Блакитний розчин відмінно бореться з хворобами квітів і при цьому простий у використанні, на відміну від бордоської рідини, яку треба проціджувати. Обробіть троянду розчином купоросу, не шкодуючи засобу, а через два тижні повторіть процедуру.

УНІАН радить для захисту троянд від шкідників купити спеціальні хімічні препарати від хвороб квітів. Придбати можна як універсальні препарати для будь-яких квітів, так і засоби для троянд. Якщо не знаєте, чим зазвичай хворіють ваші троянди – вибирайте універсальні.

Найпопулярніші фунгіциди, які підходять для профілактичної обробки троянд навесні:

«Стробі»;

«Ордан»;

«Медян»;

«Ракурс»;

«Фалькон»;

«Ревус»;

«Біотлін» тощо.

Обприскування проводять в сухий і безвітряний день з плюсовою температурою. Першу обробку проводять навесні до розкриття бутонів, а другу можна відкласти до закінчення цвітіння. Препарати можна чергувати, щоб у шкідників хвороби не було звикання.