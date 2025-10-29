Щоб листя довше залишалося чистим і блискучим, можна приготувати простий розчин

Кімнатні рослини прикрашають оселю й покращують якість повітря, однак навіть найневибагливіші з них потребують догляду. Один із найпоширеніших ворогів зелених улюбленців – пил, який осідає на листі. Він не лише псує зовнішній вигляд рослин, а й може суттєво зашкодити їхньому здоров’ю. Як його можна позбутися надовго, пише ТСН.

Чому пил небезпечний для кімнатних квітів

Якщо не прибирати пил регулярно, утворюється шар, який блокує надходження світла й кисню до клітин. Це заважає процесу фотосинтезу, а отже сповільнює ріст і розвиток квітки.

Крім того, пил часто містить спори грибків і бактерії. Потрапляючи на поверхню листя, вони можуть провокувати появу плям, гнилі або навіть загибель рослини.

Як правильно очищати листя від пилу

Є кілька простих способів підтримувати чистоту ваших зелених улюбленців:

Рослини з великим гладким листям (монстера, фікус, спатифілум) можна акуратно протирати вологою м’якою тканиною або серветкою. Раз на тиждень корисно влаштовувати їм «душ» – обережно обмити листя під теплою водою. Квіти з опушеним або фактурним листям (сенполія, бегонія, каланхое) не люблять вологи. Їх краще очищати сухим способом – пензликом або м’яким шматочком замші. Кактуси та сукуленти очищають за допомогою маленької щіточки або пензля з м’яким ворсом, щоб не пошкодити колючки та стебла.

Домашній засіб, щоб пил не осідав надовго

Щоб листя довше залишалося чистим і блискучим, можна приготувати простий розчин: змішайте 100 мл теплої води, 1/3 чайної ложки цукру і кілька крапель лимонного соку. Коли кристали повністю розчиняться, змочіть у розчині ватний диск і протріть ним листя. Цей засіб не лише запобігає осіданню пилу, а й діє як легка підживка для рослин. Використовувати його достатньо раз на тиждень.

