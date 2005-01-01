Після ДТП на трасі Львів-Шегині у лікарні помер 27-річний водій

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:2013170

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Після ДТП на трасі Львів-Шегині у лікарні помер 27-річний водій
фото Нацполіції

17 січня на автодорозі Львів-Шегині в аварії зіткнулися Volkswagen LT35 і Mercedes Sprinter. Водій Volkswagen помер у лікарні, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

ДТП трапилася поблизу с. Княжий Міст Мостиського району. За кермом автомобіля Volkswagen LT35 був 27-річний житель с. Бужок Золочівського району. Мерседесом кермував 42-річний львів’янин.

Внаслідок ДТП обидва водія були госпіталізовані у Городоцьку ЦРЛ. О 10:10 17 січня 27-річний водій автомобіля Volkswagen LТ35 помер.

Обставини ДТП встановлює поліція.

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