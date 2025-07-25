З початку року на водоймах Закарпаття потонула 21 людина

Увечері 24 липня, водолази ДСНС витягнули з водойми у селі Драгово на Хустщині тіло 46-річного мешканця Тячівського району. Від початку року на водоймах Закарпаття потонула 21 людина.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 25 липня, пошуки чоловіка тривали майже два дні. Про те, що він пішов під воду, повідомили очевидці, які в цей час відпочивали на озері.

«Спочатку рятувальники разом із місцевими жителями на плавзасобах обстежили ставок та його берегову лінію, однак людину не виявили. Після цього довелося залучити водолазно-рятувальне відділення загону спецпризначення Прикарпаття», – зазначили в ДСНС.

Тіло загиблого знайшли за 55 м від берега на глибині 3,5 м. Його доправили на берег і передали працівникам поліції, які з’ясовуватимуть обставини інциденту.