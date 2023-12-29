Після масованої ворожої атаки по Україні у чотирьох областях є відключення світла. Як повідомили у Міністерстві енергетики, йдеться про Київську, Дніпропетровську, Одеську та Харківську області.

Зокрема, у Київській області унаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти. Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.

На Харківщині через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у п’яти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

В Одеській області через ранковий обстріл пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

У Дніпропетровській області через обстріл пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

Нагадаємо, що вночі та вранці 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні, використовуючи майже усі типи ракет та безпілотники. Повітряним силам вдалось збити 87 ракет та 27 дронів. За даними МВС, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще щонайменше 76 – поранені.