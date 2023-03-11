Наслідки ракетного удару росіян по Україні 9 березня

В Україні продовжується відновлення енергосистеми після масованої ракетної атаки 9 березня, повідомляє пресслужба «Укренерго».

За інформацією енергетиків, все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, де застосовані графіки погодинних відключень.

В Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж «Укренерго». Критична інфраструктура міста повністю заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області.

«У Житомирській області все ще складна ситуація, частина споживачів залишається без електропостачання, діють графіки погодинних відключень», – йдеться в повідомленні.

Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровської та Миколаївської областей.

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились, повідомили в «Укренерго».

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч і на світанку 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів», які українська ППО не має чим збивати, і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

Крім того, на Львівщині російська ракета потрапила в житловий будинок у селі в Золочівському районі, загинули п’ятеро людей.