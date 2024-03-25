У Хмельницькому курсує втричі менше тролейбусів, ніж зазвичай

У понеділок 25 березня, у Хмельницькому на маршрути виїхало 24 тролейбуси, що майже утричі менше, ніж зазвичай. Такі зміни пов’язані з пошкодженням міських електромереж унаслідок російської атаки, що відбулася 22 березня.

Як розповіла ZAXID.NET заступниця директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Наталя Свистун, зазвичай у будні містом курсує 68 тролейбусів, однак наразі є змога випустити на маршрути 24.

«Наразі ми залежні від роботи енергетичної служби, від швидкості усунення недоліків. У п’ятницю ми випустили на маршрути 22 тролейбуси, у суботу – 21. Як можна побачити, вони “ночують” на вулицях Хмельницького, бо можливості їх заганяти в депо немає. Зараз містом курсує 24 тролейбуси, з яких 3 – додаткові, вони їздять за маршрутами №4 і 4а до мікрорайону Ракове. Крім того, сьогодні на лініях 24 автобуси, частина з яких заміняє тролейбусні маршрути, а решта працює як завжди», – зазначила Наталя Свистун.

Нестачу електротранспорту у місті компенсували 12 автобусами, які їздять за тролейбусними маршрутами №7, 7а, 11 та 11а.

Додамо, що у п’ятницю, 22 березня, унаслідок російського обстрілу на Хмельниччині були пошкоджені житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Двоє людей загинули, восьмеро отримали поранення.