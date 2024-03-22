На Хмельниччині з-під завалів дістають поранених унаслідок російської атаки людей

У ніч на п’ятницю, 22 березня, російські окупанти завдали масованої атаки крилатими ракетами та дронами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині лунали вибухи. Є загиблі та поранені.

Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що були пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури й житлові будинки. Є загибла та поранені. Під завалами продовжують шукати людей.

Інформацію про постраждалих і руйнування підтвердив міський голова Хмельницього Олександр Симчишин.

«Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних. Деталі згодом», – написав Олександр Симчишин у Telegram.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, у Хмельницькому внаслідок обстрілу загинула ще одна людина, а щонайменше восьмеро — поранені. Працівники ДСНС врятували з-під завалів 21-річну дівчину. Пошуково-рятувальна операція триває.

Крім того, унаслідок російської атаки у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло.

Додамо, що повітряна тривога на Хмельниччині цієї ночі тривала майже шість годин: з 01:01 до 07:00. За даними командувача Повітряних сил Миколи Олещука, росіяни випустили по Україні понад 63 безпілотника типу Shahed і 88 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 повітряні цілі.