Південна Корея оприлюднила фінансову допомогу Україні на наступний рік у розмірі (520 млрд вон) 394 млн доларів, що у вісім разів більше, ніж цього року. Про це 29 серпня повідомила агенція Reuters.

Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги передбачає 130 млрд вон (98 млн доларів) на відновлення України, 260 млрд вон (196 млн доларів) на гуманітарну допомогу та ще 130 млрд вон (98 млн доларів) допомоги через міжнародні організації.

Раніше президент Кореї Юн Сок Йоль оголосив, що його країна забезпечить «великий масштаб поставок цього року», не повідомляючи деталей.

Збільшення закордонної допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям вийти за кордон та захистити національні інтереси, такі як ланцюги поставок, і взяти на себе відповідальність в якості ключового члена світової спільноти, заявили в корейському Міністерстві економіки та фінансів.

На початку серпня стало відомо, що Сполучені Штати Америки уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю щодо збільшення обсягів поставок 155-мм боєприпасів для контрнаступу України. Наразі США також ведуть перемовини з Японією, щоб збільшити обсяги виготовлення снарядів для України.