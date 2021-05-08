Через аварійний витік на вулиці Новознесенській 8 травня без водопостачання залишилася 51 вулиця Львова. Згідно з повідомленням ЛМКП «Львівводоканал», води немає за адресами: вул. Белзька

вул. Бодянського

вул. Бринського

вул. Васильченка

вул. Височана

вул. Врізана

вул. Галечко

вул. Гамалії

вул. Гнатевича

вул. Горіхова

вул. Дніпрової Чайки

вул. Зубрицького

вул. Ігорева

вул. Ковальська

вул. Ковельська

вул. Корейська

вул. Корецька

вул. Крайня

вул. Металістів

вул. Метлинського

вул. Механічна

вул. Милятинська

вул. Миргородська

вул. Молочна

вул. Навої

вул. Новознесенська

вул. Олійна

вул. Падури

вул. Перехід

вул. Петрусенко

вул. Пинська

вул. Пластова

вул. Поворотна

вул. Польова

вул. Помірки

вул. Потелицька

вул. Радехівська

вул. Ратича

вул. Ребета

вул. Саковича

вул. Сушкевича

вул. Таращанська

вул. Тарнавка

вул. Теребовлянська

вул. Трависта

вул. Туркменська

вул. Черкаська

вул. Черника

вул. Шатківського

вул. Щоголева

вул. Юнацька Відновити водопостачання комунальники обіцяють до 16:00.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter