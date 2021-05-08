Півсотні вулиць Львова залишилися без води через аварію
Відновити водопостачання планують до 16:00
Через аварійний витік на вулиці Новознесенській 8 травня без водопостачання залишилася 51 вулиця Львова.
Згідно з повідомленням ЛМКП «Львівводоканал», води немає за адресами:
- вул. Белзька
- вул. Бодянського
- вул. Бринського
- вул. Васильченка
- вул. Височана
- вул. Врізана
- вул. Галечко
- вул. Гамалії
- вул. Гнатевича
- вул. Горіхова
- вул. Дніпрової Чайки
- вул. Зубрицького
- вул. Ігорева
- вул. Ковальська
- вул. Ковельська
- вул. Корейська
- вул. Корецька
- вул. Крайня
- вул. Металістів
- вул. Метлинського
- вул. Механічна
- вул. Милятинська
- вул. Миргородська
- вул. Молочна
- вул. Навої
- вул. Новознесенська
- вул. Олійна
- вул. Падури
- вул. Перехід
- вул. Петрусенко
- вул. Пинська
- вул. Пластова
- вул. Поворотна
- вул. Польова
- вул. Помірки
- вул. Потелицька
- вул. Радехівська
- вул. Ратича
- вул. Ребета
- вул. Саковича
- вул. Сушкевича
- вул. Таращанська
- вул. Тарнавка
- вул. Теребовлянська
- вул. Трависта
- вул. Туркменська
- вул. Черкаська
- вул. Черника
- вул. Шатківського
- вул. Щоголева
- вул. Юнацька
Відновити водопостачання комунальники обіцяють до 16:00.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET