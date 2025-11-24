Оптимальний час посіву – перша половина-середина листопада

Осінній посів кабачків дозволяє насінню пройти природну стратифікацію, що забезпечує дружні сходи і стійкість до змін погоди навесні. Дотримуючись правильної техніки, можна отримати сильні рослини без зайвого догляду та ранній урожай у сезон. Як правильно садити кабачки восени, пишуть «Новини.Live».

Чому варто садити кабачки восени

Посів під зиму дає насінню перевагу: вони прокидаються з настанням тепла швидше, ніж висіяні навесні, формують міцніші кущі і забезпечують більш стабільну врожайність. Додатково, культура краще переносить перепади температур та вітрові навантаження.

Підготовка ділянки

Виберіть сонячне місце, захищене від північного вітру. Перекопайте ґрунт і додайте перегній або компост для живлення рослин. Оптимальний час посіву – перша половина або середина листопада, коли температура ґрунту тримається близько нуля.

Техніка посіву під зиму

Зробіть лунки 6-8 см завглибшки на відстані близько 70 см одна від одної. У кожну лунку висійте 2-3 насінини і засипте ґрунтом з перегноєм. Поверх накрийте мульчею з листя завтовшки 15-20 см, а для додаткового захисту використайте ялинове гілля.

Догляд взимку та навесні

Позначте грядку, щоб навесні не пошкодити сходи випадково. Перевіряйте мульчу у лютому-березні, і якщо вітер оголив ґрунт, підсипайте ще листя або соломи. Навесні приберіть більшу частину мульчі, залишивши тонкий шар для збереження вологи та захисту від сонця.