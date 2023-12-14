У вівторок, 14 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Землю геріатричному пансіонату. Під час сесії Львівської міськради закладу мали передати земельну ділянку, на якій він розташований. Але розгляд питання перенесли.

З думкою про захисників. У Львові напрацювали нову комплексну програму підтримки ветеранів війни, родичів та сімей загиблих чи померлих захисників і захисниць України.

Знову зможе ходити. У реабілітаційному центрі "Незламні" готують до протезування бібліотекарку з Авдіївки, яка втратила ногу від удару російської ракети.

Символ добра і підтримки. Пластуни Львова передали громаді Вифлеємський Вогонь.

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