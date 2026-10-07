Для цього способу вам знадобиться звичайна винна пробка

Позбутися плодових мушок на кухні можна за допомогою простого домашнього способу – покласти винний корок в миску з фруктами. Deccoria розповідає, як працює цей незвичний спосіб.

Як працює винний корок у фруктовому кошику?

Для цього способу вам знадобиться звичайний корок від вина. Його можна покласти в миску цілим або розрізати навпіл і розмістити серед фруктів.

Завдяки пористій структурі він вбирає частину зайвої вологи з навколишнього середовища. Це особливо корисно для стиглих фруктів, які під час зберігання виділяють вологу й через її надлишок можуть швидше псуватися.

Саме через це з’являються плодові мушки, яких приваблює запах ферментованих фруктів. Винний корок може допомогти зменшити надлишок вологи, довше зберігаючи фрукти свіжими та роблячи вашу кухню менш привабливою для плодових мушок.

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