Такий слід не варто одразу терти, але діяти треба швидко

Кілька крапель соєвого соусу можуть залишити на сорочці чи штанах помітну коричневу пляму. Такий слід не варто одразу терти, але діяти треба швидко. Better Homes and Gardens розповідає, як вивести пляму від соєвого соусу з одягу.

Як вивести свіжу пляму від соєвого соусу?

Змийте або промокніть пляму

Почніть з промивання свіжої плями під проточною холодною водою. Натягніть забруднену тканину так, щоб вода йшла з виворітного боку на лицьовий. Так вона виштовхує соус назовні, а не заганяє глибше. Іноді цього навіть достатньо, щоб пляма зникла.

Якщо води поруч немає, пляму можна промокнути серветкою чи рушником, щоб тканина ввібрала якомога менше рідини.

Використайте засіб для видалення плям

Нанесіть на пляму трохи засобу для миття посуду, рідкого засобу для прання або плямовивідника. Обережно втирайте його кінчиками пальців, а потім змийте водою. За потреби повторіть процедуру до повного очищення тканини.

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Виперіть як зазвичай

Виперіть річ як зазвичай, дотримуючись інструкцій щодо догляду, зазначених на етикетці.

Перевірте пляму перед сушінням

Після прання перевірте, чи зникла пляма. Якщо слід залишився, не кладіть річ у сушарку: тепло може закріпити забруднення. Повторно нанесіть плямовивідник і виперіть одяг.