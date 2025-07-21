На Хмельниччині туристичний автобус збив на смерть 28-річного чоловіка
За кермом автобуса перебував 52-річний громадянин Болгарії
Поблизу міста Дунаївці Камʼянець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Водій туристичного автобуса збив 28-річного чоловіка, який ішов у попутному напрямку. Від отриманих травм пішохід помер у лікарні. Про це повідомила 21 липня пресслужба поліції області.
Аварія сталася 19 липня близько 01:50 на автодорозі сполученням Житомир – Чернівці. За даними слідства, 52-річний громадянин Болгарії, який перебував за кермом туристичного автобуса Setra S, збив 28-річного жителя Дунаївців, який ішов у попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.