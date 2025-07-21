Аварія сталася вночі 19 липня на трасі сполученням Житомир – Чернівці

Поблизу міста Дунаївці Камʼянець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Водій туристичного автобуса збив 28-річного чоловіка, який ішов у попутному напрямку. Від отриманих травм пішохід помер у лікарні. Про це повідомила 21 липня пресслужба поліції області.

Аварія сталася 19 липня близько 01:50 на автодорозі сполученням Житомир – Чернівці. За даними слідства, 52-річний громадянин Болгарії, який перебував за кермом туристичного автобуса Setra S, збив 28-річного жителя Дунаївців, який ішов у попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.