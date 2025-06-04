Трагедія на залізниці у Ковельському районі сталася 3 червня

У вівторок, 3 червня, у селі Голоби Ковельського району пасажирський потяг збив 72-річну жінку, яка почала раптово переходити колії. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці. Про це повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, пасажирський поїзд сполученням Запоріжжя – Ковель збив 72-річну пенсіонерку, місцеву жительку, яка переходила залізничні колії. У цей момент шлагбаум був закритий, працювала звукова та світлова сигналізація. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.