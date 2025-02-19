За кермом поїзда був 43-річний житель Здолбунова

У вівторок, 18 лютого, у селі Дачне Луцького району пасажирський електровоз збив 79-річну жінку, яка почала раптово переходити колії. Від отриманих травм пенсіонерка померла в реанімації. Про це повідомила пресслужба поліції області.

За даними правоохоронців, за кермом електровоза був 43-річний житель Здолбунова. Попередньо, пенсіонерка намагалася перейти колію у невстановленому місці. Із тяжкими травмами жінку госпіталізували в реанімацію, де вона згодом померла.

Слідчі відкрили кримінальне повадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини. С анкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.