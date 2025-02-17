Під колесами поїзда у Дубні загинув 27-річний чоловік

У неділю, 16 лютого, у місті Дубно Рівненської області вантажний потяг на смерть переїхав 27-річного чоловіка, який почав раптово переходити колії. Від отриманих травм пішохід загинув.

Як повідомила пресслужба поліції, випадок трапився 16 лютого близько 13:30. Машиніст електропотяга сполученням «Львів – Здолбунів», 51-річний здолбунівчанин, попри застосоване екстрене гальмування, переїхав чоловіка.

«Пішохід, який раптово зʼявився на коліях, отримав смертельні травми. Ним виявився 27-річний дубенчанин», – повідомили в поліції.

За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті слідчий розпочав досудове розслідування за ч.3 ст. 276 КК України. Санкція статті передбачає від пʼяти до десяти років позбавлення волі.