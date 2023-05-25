Автомобіль 59-річного мешканця Львівщини, який наїхав на дитину

У селищі Рудне, що поблизу Львова, 59-річний водій автомобіля Nissan Almera наїхав на семирічного велосипедиста. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що аварія трапилася у середу, 24 травня. Хлопчика госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. «Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події», – зазначили у прес-службі поліції.

Зазначимо, що 23 травня 50-річна водійка Renault Megane збила 12-річну дитину. Після цього дитину відкинуло на зустрічне авто Nissan Life, за кермом якого був 51-річний місцевий житель. Аварія трапилася поблизу пішохідного переходу.

Нагадаємо, що у Львові водій мікроавтобуса уникнув покарання за ДТП з чотирма потерпілими. Суд призначив чоловікові чотири роки тюрми без позбавлення водійських прав, оскільки він служить у війську на посаді водія.