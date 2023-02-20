21-річний водій не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору

У неділю, 19 лютого, у місті Глиняни Львівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. 21-річний водій в'їхав в електроопору, в результаті чого вона впала на машину. Внаслідок автопригоди загинув 17-річний пасажир ВАЗ. Про це у понеділок, 20 лютого, повідомили в поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ 2101, 21-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору.

«Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир автівки, 17-річний місцевий мешканець, помер на місці події. Водій легковика отримав тілесні ушкодження, його доставили в реанімацію», – повідомили в поліції Львівщини.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.