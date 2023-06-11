Унаслідок ДТП загинув 17-річний пасажир ВАЗ

Золочівський районний суд Львівської області виніс вирок 21-річному водієві ВАЗ, який в’їхав у електроопору в Глинянах, унаслідок чого загинув 17-річний пасажир авто. Суд ув’язнив водія на шість років.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 19 лютого 2023 року близько півночі у Глинянах. На вул. Перемишлянській автомобіль ВАЗ 2101, за кермом якого був 21-річний місцевий мешканець Іван Хахула, в’їхав у електричну опору. Слідство встановило, що Іван Хахула був нетверезим і взагалі не мав посвідчення водія. В результаті ДТП 17-річний пасажир ВАЗ загинув на місці.

У суді Іван Хахула свою провину визнав та розкаявся. Мама загиблого хлопця зазначила, що водій частково виплатив сім’ї моральну компенсацію, однак просила суд стягнути компенсацію ще зі страхової компанії.

Враховуючи обставини справи, 7 червня суддя Золочівського райсуду Володимир Сивак визнав Івана Хахулу винним у смертельній ДТП за ч. 3 ст. 286-1 та призначив йому 6 років ув’язнення із позбавленням права керувати транспортом на 10 років. Крім цього, він має заплатити 3,8 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.