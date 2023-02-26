Поблизу Львова зіткнулися дві вантажівки та легковик
Є потерпілий
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
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Рух транспорту ускладнено в обох напрямках
У неділю, 26 лютого, на Львівщині на автодорозі Київ-Чоп сталася ДТП. Дві вантажівки та легковий автомобіль зіткнулися на перехресті біля населеного пункту Підбірці. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.
За інформацією поліції, внаслідок аварії є потерпілий. Рух транспорту ускладнено в обох напрямках. На місці працюють всі відповідні служби.
У патрульній поліції Львівської області закликають планувати маршрут поїздок з урахуванням цієї інформації.
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