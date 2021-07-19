Унаслідок ДТП загинув 37-річний водій, а 26-річну пасажирку госпіталізували

Унаслідок перекидання автомобіля Opel на Львівщині загинув водій, пасажирку госпіталізували. Дорожньо-транспортна пригода сталася у понеділок зранку, 19 липня. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, поблизу с. Виписки, що приблизно за 9 км від Перемишлян, автомобіль Opel з’їхав з дороги у кювет. Внаслідок ДТП загинув 37-річний водій, а пасажирку з травмами госпіталізували.

За інформацією поліції, ДТП сталася близько 05:00 на автодорозі сполученням Перемишляни – Дунаїв між селами Виписки та Чемеринці Львівського району.

Автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся

«Як попередньо встановили поліцейські, 37-річний водій автомобіля Opel Vivaro, мешканець міста Львова, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Від отриманих травм водій загинув на місці події. Пасажирка 26-річна мешканка міста Перемишляни отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні», – розповіли у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події, триває розслідування.

Обставини події встановлює поліція.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталася 51 дорожньо-транспортна пригода, дві з них – із потерпілими.