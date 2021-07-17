Автобус вилетів на зустрічну смугу, злетів з дороги і перекинувся в кювет

На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав, внаслідок чого отримали травми 23 пасажири. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

ДТП сталася між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району. За попердніми даними, водій автобуса «Київ-Вроцлав» уникав наїзду на пішохода, який ішов проїжджою частиною. Водій не справився з кермуванням, після чого автобус вилетів на зустрічну смугу, злетів з дороги і перекинувся в кювет.

На момент ДТП в автобусі перебувало 58 людей – всі громадяни України із Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та Києва.

Голова Рівненської обласної держадміністрації Віталій Коваль заявив про 17 постраждалих і розповів, що стан більшості людей стабільний. Четверо з них в реанімації, двох уже прооперували.

У свою чергу в Нацполіціі зазначили, що всього внаслідок ДТП постраждали 23 людини.

«Суспільне» пише, що на місце приїхали чотири бригади «швидких» із Рівненщини та дві зі Львівщини. У людей травми різного ступеня, переважно це забої, переломи, є травми обличчя, рук і ніг. У 10-річного хлопчика – рвані рани підборіддя.

Чотири пасажири після огляду від госпіталізації відмовились, ще 12 доставили до Радивилівської лікарні та ще 4 – до Бродівської лікарні.