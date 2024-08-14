На трасі біля Винників внаслідок перекидання вантажівки ускладнений рух
На дорозі розлите мастило
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Вантажівка перекинулася на зʼїзді з автодороги Київ-Чоп на автодорогу Тернопіль-Львів-Рава-Руська
У середу, 14 серпня, поблизу Винників трапилася ДТП. Внаслідок перекидання вантажівки ускладнений рух транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.
«Біля населеного пункту Винники на зʼїзді з автодороги Київ-Чоп на автодорогу Тернопіль-Львів-Рава-Руська перекинулася вантажівка. Рух ускладнений», – йдеться у повідомленні.
Також у патрульній поліції попередили, що на дорозі розлите мастило. Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.
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