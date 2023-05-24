Прокурор МКС Карім Хан (на фото в центрі) оголосив про запуск платформи, яка дозволяє надавати докази злочинів через інтернет

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан оголосив про запуск розширеної платформи для надання доказів злочинів під назвою OTPLink. Про це повідомила прес-служба суду в середу, 24 травня.

В повідомленні зазначається, що OTPLink забезпечить чітку єдину точку доступу, замінивши різні системи та процеси, які раніше використовувалися для отримання інформації, включаючи подання відповідно до статті 15 Римського статуту. OTPLink поєднує використання передових сучасних технологій і міжнародного права, надає користувачам бездоганний і безпечний метод подання потенційних доказів у режимі реального часу з будь-якого пристрою з підтримкою інтернету. Так, докази можна подавати як онлайн, так і електронною поштою.

Також OTPLink спрощує традиційний процес перевірки вручну, дозволяючи офісу обробляти більші обсяги інформації за допомогою штучного інтелекту і машинного навчання, щоб краще аналізувати отриману інформацію, значно скорочуючи час, необхідний для її перевірки та вжиття заходів. МКС наголосив, що ця платформа відповідає міжнародним стандартам обробки і збереження цілісності доказів і захищена від несанкціонованого доступу.

Подавати докази безпосередньо до Міжнародного кримінального суду можуть всі зацікавлені сторони – наприклад, постраждалі громади, громадські організації чи органи державної влади.

Наразі МКС розслідує злочин агресії проти України. Розслідування охоплює період з 21 листопада 2013 року. Щоб подати доказ про злочин агресії натисніть сюди. Докази рекомендовано надавати англійською або французькою мовами. Утім, на платформі є список поширених запитань, який бажано прочитати перед поданням доказу.

Нагадаємо, що МКС розслідує злочини агресії, воєнні злочини та злочини геноциду.