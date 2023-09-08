Платити потрібно за понаднормові метри

Щороку власникам нерухомого майна нараховується податок, який встановлюється за рішенням сільської, селищної або міської ради в залежності від місця розташування та типів нерухомості. Згідно з законодавством, оподаткуванню підлягають квартири площею від 60 м2 та будинки площею від 120 м2. Усе важливе про податок на нерухомість у 2023 році читайте далі в матеріалі.

Який розмір податку на нерухомість

Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об'єктів і їх місцеперебування у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, і не може перевищувати 1,5% за квадратний метр. Податок сплачується до 1 липня за попередній рік, тобто у 2023 році він сплачувався за 2022 рік, а у 2024 році буде сплачуватися за 2023 рік.

Платити потрібно за понаднормові метри, наприклад, за квартиру площею 65 м2 потрібно буде сплатити податок за надлишкові 5 м2. Розрахувати суму податку можна в офіційному калькуляторі – ввести всі потрібні дані, зокрема ставку податку. Система дозволяє додати відразу кілька об'єктів нерухомості та зберегти їх. Перевірити ставку у своїй області можна на офіційному сайті податкової. Наприклад, ставка податку на нерухомість у Львові за 2023 рік становить 1% від мінімальної зарплати, тобто 67 грн.

Якщо у людини є право власності на об'єкт нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 м2 (для квартири) та/або 500 м2 (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

Хто звільняється від сплати податку

Податок за 2021 та 2022 роки не нараховується фізособам, чия нерухомість:

розташована на території, де ведуться або велися активні бойові дії;

розташована на території, яка перебуває в окупації або була тимчасово окупована РФ;

стала непридатною для проживання у зв’язку з війною.

Як сплатити податок на нерухомість

Податок на нерухомість потрібно сплатити до 1 липня. Має прийти квитанція, термін сплати податку – 60 днів. Якщо квитанція не прийшла, потрібно самостійно звернутися до податкової, щоб уникнути штрафу. Прострочення сплати податку строком 30 днів призведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%. Прострочення платежу на більш ніж 30 днів збільшить суму податку на 20%.

За матеріалами ТСН, ЛМР