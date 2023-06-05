Як організувати поїздку з домашніми тваринами / Фото Josera

Подорож із домашніми улюбленцями може стати чудовим способом проведення відпустки. Однак щоб ваші чотирилапі друзі відчували себе комфортно під час мандрівки, дуже важливо дотримуватися правил годівлі.

Компанія Josera пропонує декілька рекомендацій щодо годівлі домашніх тварин під час подорожей, які зроблять такі мандрівки приємними як для вас, так і для чотирилапих.

1. Забезпечення звичного раціону.

Для забезпечення комфорту вашого домашнього улюбленця під час подорожі важливо зберегти звичний раціон. Зміна корму може призвести до проблем з травленням та стресу, тому перед поїздкою краще запастися достатньою кількістю звичного корму.

2. Плануйте графік годівлі.

Уникайте годування безпосередньо перед поїздкою, особливо якщо вашому улюбленцю доведеться подолати довгі відстані на автомобілі, потязі або літаку. Краще, аби тварина поїла за 3 – 4 години до відправлення – це дозволить уникнути розладів шлунку або нудоти.

3. Забезпечте доступ до свіжої питної води.

Під час подорожі домашнім тваринам потрібно підтримувати оптимальний рівень гідратації. Забезпечте постійний доступ до свіжої води, особливо у спекотні дні.

Для цього можна скористатися спеціальними пляшками або мисками для подорожей.

4. Уникайте нових видів корму.

Намагайтесь не вводити нові види корму під час подорожі. Вашому улюбленцю може бути важко адаптуватися до нових інгредієнтів, особливо у стресових ситуаціях.

Порада: щоб запобігти розладу травлення чи порушенню обмінних процесів, не рекомендується змішувати корми та часто їх змінювати.

Кожен корм – це повноцінний раціон, що є по-різному збалансованим. Отже, при змішуванні кормів одних речовин буде не вистачати, а інші надходитимуть у надлишку, що загрожує серйозними ризиками для здоров’я тварини.

Те, заради чого і створювалися сухі корми, задумані як повноцінне харчування, буде зведено нанівець, і ви матимете неконтрольовану за складом їжу. Тобто тварина отримуватиме різний обсяг білків, жирів та вітамінів.

Тому рекомендуємо обрати один корм, який улюбленець буде їсти з задоволенням та який не нестиме негативних змін для його здоров’я.

Пам’ятайте! Змінювати корм потрібно лише за потреби (при втраті ваги, алергічних реакціях, розладах травлення або за рекомендацією ветеринарного лікаря).

5. Обережно з їжею зі столу.

Хоча може бути спокусливо поділитися своїм обідом з вашим домашнім улюбленцем під час подорожі, варто згадати, що деякі продукти є шкідливими для котів та собак.

Особливо уникайте давати своїм тваринам шоколад, виноград, цибулю, часник або інші продукти, які можуть викликати отруєння або розлади травлення.

6. Обмежуйте кількість снеків.

Під час подорожі намагайтеся обмежити кількість снеків для вашого улюбленця. Зайва їжа може призвести до розладів шлунку та інших проблем зі здоров’ям.

Замість цього нагороджуйте тварину після успішної поїздки або давайте снеки, як гостинці під час прогулянок.

Наприклад, ви можете запастися смаколиками JOSERA Loopies, що сподобаються всім, хто хоче подбати про свідоме харчування своїх собак, навіть якщо мова йде про закуски.

Важливо, що при виробництві цих ласощів компанія не використовує штучних барвників, ароматизаторів та консервантів. Продукт призначений для чотирилапих гурманів, яким подобається все винятково смачне. До того ж хрусткі крокети легко розділяються на шматки, а тому підходять для тварин різного розміру та породи.

7. Будьте готові до екстрених ситуацій.

Необхідно завжди мати запасний план для екстрених ситуацій, таких як затримка рейсу, аварія або інші непередбачувані обставини. Варто запастися додатковим кормом та водою на випадок ймовірної зміни планів.

Контрольний список багажу для вашого улюбленця

Також слід мати під рукою невеликий список багажу, який допоможе не забути нічого важливого та переконатися, що ваш собака чи котик почуватиметься, як вдома, під час подорожі. Зокрема, потрібно взяти з собою такі речі:

нашийник або шлея, повідець;

бірка з контактними та адресними даними (Animal ID);

миска для їжі та води;

теплий килимок, переноска;

щітка, рушник, пінцет від кліщів;

іграшки, котяча м’ята;

пакети для прибирання за тваринами;

намордник для вашого песика;

аптечка першої допомоги та будь-які необхідні ліки в достатній кількості;

паспорт домашніх тварин ЄС;

достатня кількість їжі та ласощів (сухий корм найлегше транспортувати).

Висновок:

Дотримання цих рекомендацій щодо годування домашніх тварин під час подорожей допоможе зробити дорогу комфортною та безпечною для вашого чотирилапого друга. Завжди плануйте все заздалегідь, забезпечте звичний раціон та графік годівлі, а також подбайте про доступ до свіжої питної води. Вашому улюбленцю буде затишно, а ви зможете насолоджуватися спільною поїздкою без зайвих клопотів.



Усі фото надані компанією Josera