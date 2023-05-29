Josera та UAnimals допомагають тваринам під час війни

«Кожне життя важливе» – під таким гаслом компанія Josera почала співпрацю з зоозахисною організацією UAnimals. Це партнерство спрямоване на порятунок чотирилапих, які постраждали під час повномасштабної війни, а також на досягнення важливої мети – України, в якій немає жорстокості до тварин.

Російське вторгнення стало трагедією не тільки для людей. Сучасні реалії позначилися і на житті великої кількості домашніх улюбленців, які з тих чи інших причин залишилися без власників або ж були поранені внаслідок ворожих обстрілів.

Багато тварин постраждали через війну

З 24 лютого 2022 року UAnimals допомагає тваринам евакуацією, кормами та ліками для притулків. Команда організації вивозить чотирилапих із зони бойових дій та окупованих регіонів. Частину з них передають на реабілітацію за кордон, решту прилаштовують по Україні у відносно безпечних місцях.

Також спеціалісти розпочали відбудову притулків та інших закладів для тварин, які постраждали від бойових дій – наразі йдеться про понад 300 будівель.



Окрім того, було запущено всеукраїнську програму безкоштовної стерилізації безпритульних тварин, яка допомогла стерилізувати вже понад 2 000 котів та собак та діє в Харкові, Чернівцях, Запоріжжі, Києві, Житомирі, Полтаві, Чернігові, Хмельницькому, Черкасах та інших містах.

За час існування UAnimals було ініційовано найбільший у Східній Європі марш за права тварин, який щороку проходить одночасно в 30 містах та збирає десятки тисяч небайдужих українців.



Також кілька років UAnimals співпрацює з українськими брендами одягу та запровадила номінацію Cruelty-free fashion у головній модній премії України Best Fashion Awards, щоб відзначити найбільш етичних дизайнерів.

У цей складний для країни час Josera, яка має 80-річний досвід роботи у сфері високоякісного годування тварин, не могла залишитися осторонь. Компанія приєдналася до ініціативи у 2022 році й виділяє 10% від кожної покупки на своєму сайті для допомоги чотирилапим друзям, які постраждали від війни.

Компанія Josera з 2022 року почала співпрацю з UAnimals

Порятунок чотирилапих дуже важливий в умовах сьогодення

«Всі зібрані кошти Josera з певною періодичністю трансформує в корм для котів і собак та передає на UAnimals для забезпечення годівлі тваринок України, які цього потребують. Будь-який куплений товар у нашому інтернет-магазині із логотипом UAnimals – це Ваш особистий внесок в одне врятоване життя», – наголосили у компанії.

На сьогодні Josera передала вже понад 53 000 кг корму для собак та котів.

Якісне харчування отримали домашні улюбленці, які цього потребували найбільше

UAnimals також ініціювала в українському парламенті міжфракційне об’єднання «Гуманна країна», яке працює над популяризацією гуманістичних цінностей та захисту тварин від жорстокості. Разом з 300 000 небайдужих людей організація бореться за заборону використання тварин у цирках та дельфінаріях, виступає проти діяльності хутрових ферм та продовжує розвивати та підтримувати реабілітаційні центри для чотирилапих.

Ознайомитися зі звітом про цільові витрати команди UAniamals можна за посиланням.

Josera передала UAnimals 53 000 кг корму для собак та котів

Усі фото надані компанією Josera