Підроблений товар підприємці продавали на ринку в Чернівцях

Подружжя підприємців із Чернівців підозрюють у підробці алкогольних напоїв та сигарет. Під час обшуків у гаражі, де зберігався фальсифікат, правоохоронці вивили 400 літрів спирту, понад 29 тис. пачок підроблених сигарет і 600 пляшок готового підробленого алкоголю на суму понад 1,3 млн грн. До роботи подружжя залучило свого 42-річного знайомого. Підроблене спиртне і сигарети продавали на одному з ринків у Чернівцях.

Про офіційне оголошення підозри підприємцям та їх спільнику у четвер, 9 березня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області. За даними правоохоронців, йдеться про двох подружжя Чернівців – 64-річну жінку та 67-річного чоловіка, які долучили до роботи свого 42-річного знайомого з Хотина.

«Фігуранти облаштували гараж, де виготовляли фальсифікований алкоголь, а в подальшому збували продукцію через роздрібну торгівлю на місцевому ринку. Крім цього, злочинне угрупування займалося продажем сигарет різних відомих торговельних брендів без марок акцизного збору», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі прокуратури Чернівецької області уточнили, що під час обшуків у фігурантів справи вилучили 29 тис. пачок сигарет, понад 600 пляшок фальсифікованого алкоголю та близько пів тонни спирту. Орієнтовна вартість підробленого товару становить понад 1,3 млн грн.

Наразі усім фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб). Розслідування триває.