Під час обшуку з гаража вилучили понад 1,6 тис. літрів фальсифікованого алкоголю

Чернівецька поліція виявила цех із виготовлення фальсифікованого алкоголю в одному з гаражів у самому центрі міста. За даними поліції, незаконним виготовленням спиртного займався 42-річний місцевий мешканець. Чоловік у себе у гаражі встановив потужне обладнання для виробництва алкоголю, а також облаштував в одній із кімнат підпільну крамницю для торгівлі домашнім спиртним. Під час обшуку з гаража вилучили понад 1,6 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, спеціальне обладнання та 40 рулонів етикеток для спиртного.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, обшуки вдома у 42-річного мешканця Чернівців правоохоронці провели у середу, 7 грудня. У дворі приватного будинку в самому центрі міста поліцейські виявили підсобне приміщення із двох кімнат і гаража, де працював підпільний цех та крамниця для виготовлення та продажу контрафактного алкоголю.

«У коморі зі стелажами зберігалися банки і пляшки різного об’єму з фальсифікованим алкоголем. В іншій кімнаті зловмисник облаштував підпільний магазин з полицями-вітринами, на яких розмістив різні види виготовленої спиртовмісної продукції. Також там зберігав майже 40 рулонів етикеток для тари з алкоголем, кришки для пляшок та апарат для розливу контрафакту», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуків у 42-річного мешканця Чернівців вилучили різне обладнання для виготовлення та фільтрації алкогольних напоїв, паровий котел із прозорою рідиною, п’ять діжок об’ємом 1000 літрів кожна, з’єднаних спеціальним обладнанням, преси для вичавлювання соку, міксер, спиртометри, бочки зі спиртом, банки з різними рідинами із фруктами, ягодами і травами та інше.

«Усе обладнання було підключене до електромережі, систем водопостачання та водовідведення, фільтрів для очищення води й формувало систему з виготовлення спиртовмісних напоїв», – уточнюють у поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Слідство у справі триває.