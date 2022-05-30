Торговця фальсифікованим алкоголем із Івано-Франківщини оштрафували на 86,7 тис. грн, а його автомобіль конфіскували для передачі на потреби ЗСУ. Заставу в сумі понад 68 тис. грн, сплачену обвинуваченим, також перерахували українським військовим.

Про вирок продавцю фальсифікованого алкоголю повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури у понеділок, 30 травня. За даними слідства, чоловік налагодив виготовлення алкоголю та продавав його мешканцям області, використовуючи для перевезення власний автомобіль Peugeot Boxer.

«Під час обшуків вдома у мешканця Прикарпаття було вилучено фальсифіковані 250 пляшок горілки різних торгових марок, 70 полімерних пакетів по 10 літрів з алкогольними напоями, 75 літрів спиртової суміші, 20 літрів етилового спирту, близько 2 000 підроблених марок акцизного податку», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 ККУ (незаконне виробництво та реалізацію алкогольних напоїв) та зобов’язав сплатити штраф у сумі 86,7 тис. грн. Крім того, 68,1 тис. грн застави, яку сплатив обвинувачений під час розгляду справи, перерахували на підтримку ЗСУ. За клопотанням прокурорів на Peugeot Boxer наклали арешт, зараз вирішується питання про передачу автомобіля на потреби армії.