Протягом вихідних, 15 – 16 липня, у Львові та області буде спекотна погода, місцями температура повітря сягатиме до 33°С. Про це повідомили синоптики львівського гідрометцентру.

Як вказано у повідомленні синоптиків, у суботу, 15 липня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман (погіршення видимості 500-1000м). Вітер змінного напрямку, 3-8 м/с. Температура вночі 10 – 15°С, вдень 24 – 29°С тепла.

У неділю, 16 липня, на Львівщині буде малохмарно. Температура вночі 13 – 18°С, вдень 28 – 33°С тепла. Атмосферний тиск та відносна вологість повітря істотно не зміняться.

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