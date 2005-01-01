Пограбоване на Львівщині поховання не можуть дослідити через відсутність дозволів Мінкульту

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На Яворівщині мародери пограбували військове поховання часів Першої світової війни. Невідомі розкопали і забрали цінні речі з братської могили австро-угорських і російських вояків поблизу смт. Івано-Франкове. Працювали зухвало, кажуть пошуковці товариства «Пам’ять», бо понівечили могили, а те, у чому не знайшли цінності, кинули просто неба.

Таку знахідку виявили пошуковці товариства «Пам’ять» день тому. Припускають, що невідомі, які працювали на кургані, мали потужні металошукачі, які виявили метал на глибині півтора метра. Їх метою могла бути зброя чи відзнаки солдат.

«Це є металева частина від австро-угорського ранця, вона обшивалась шкірою і в ній носилися набої і особисті речі солдатів. Це є залишок від ножин до австрійського багнета гвинтівки системи Маняхін. Тобто, якщо є ножин, можливо був і багнет», – розповів голова товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» Любомир Горбач.

А що не можливо продати, мародери залишили біля могил. Це рештки казанків, гільзи, запаски. Від мародерів постраждало масове поховання вояків австро-угорського і російського військ, які загинули в цих околицях у вересні 1914 року.

«Ці місця навколо, не дивлячись, що тут великий ліс, колись тут були активні бої по тих просіках лісових. Тут знаходили вже не одноразово санітарні поховання часів Першої світової війни», – пояснив краєзнавець Ігор Божик.

Про цю могилу пошуковці знали близько року. Хотіли провести тут дослідження і з січня просили дозволу у Міністерства культури.

«На жаль, ще на сьогодні я цих дозволів не маю, відповідно, я не маю права провести на тому пагорбі і будь-яких інших місцях пошукові роботи. Натомість могильні мародери, які діють незаконно не потрібно жодного дозволу», – голова товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» Любомир Горбач.

Про пограбування пошуковці повідомили поліцію Яворівського району.

«Нами за вказаним фактом було призначено перевірку, зареєстровано інформацію в журналі єдиного обліку. На даний момент скеровуємо слідчо-оперативну групу на місце для того, щоб оглянути і будемо вирішувати питання про внесення відомостей в ЄРДР», – сказав начальник Яворівського відділу поліції Ігор Муха.

Допоки пошуковці чекають дозволу на перепоховання, розкопані рештки повернуть у братську могилу.