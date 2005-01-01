На Яворівщині мародери пограбували масове поховання часів Першої світової війни

Невідомі розкопали та пограбували братську могилу австро-угорських і російських вояків

СуспільствоОльга Гринько, 7 червня8390

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На Яворівщині мародери пограбували масове поховання часів Першої світової війни

Біля селища міського типу Івано-Франкове, що у Яворівському районі на Львівщині, невідомі розкопали та пограбували масове поховання вояків австро-угорського і російського військ, які загинули під час Першої світової війни в цих околицях у вересні 1914 року. Про це у четвер, 7 червня, повідомив Любомир Горбач, голова товариства «Пам'ять».

Про пограбування йому стало відомо у середу, 6 червня. Проте, за його словами, виглядає на те, що розкопали поховання тиждень або два тому.

«Це великий насип. Це вже не перший випадок, що пробують там розкопати. Ми неодноразово засипали ті ями. Але цього разу ями в людський зріст. Тобто хтось копав давно і конкретно», – зазначив Любомир Горбач.

Усі фото товариства «Пам'ять»

Також Любомир Горбач зазначив, що частину речей, які невідомі викопали, вони викинули.

«Це спільне поховання російських і австро-угорських вояків. Серед речей підсумки, залишки ранців. Тобто можна припустити, що ті солдати були поховані зі всім: зі спорядженням і з особистими речима», – пояснив Любомир Горбач.

За його словами, братська могила розташована при трасі Львів – Краковець.

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