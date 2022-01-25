Близько трох років Вадим Лебідь переслідує Злату Огнєвіч та погрожує її вбити

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 40-річному Вадиму Лебедю через погрози вбивством українській співачці Златі Огнєвіч. Понад три роки він переслідує її та погрожує вбити, а днями співачка зняла чергові погрози на відео та звернулася в поліцію.

За інформацією прокуратури, у період із 2019 року до січня 2022 року чоловік неодноразово погрожував вбити співачку Злату Огнєвіч, зокрема, вистежував її біля помешкання і надсилав SMS із погрозами.

Сама співачка на своїй сторінці в Instagram 23 січня оприлюднила відео з черговими погрозами переслідувача та назвала його Вадимом Лебедем. Як видно на оприлюдненому відео, співачка їхала Києвом у таксі, яке наздогнав автомобіль Hyundai. Вадим Лебідь, який був за кермом автомобіля, пригрозив убити співачку або її батька [Леоніда Бордюга], якщо ще раз побачить її на телебаченні, та сказав, що йому потрібно поговорити з її батьком. Леонід Бордюг – не публічна людина, з відкритих джерел відомо, що він працював військовим хірургом.

Після інциденту Злата Огнєвіч написала заяву у поліцію та публічно звернулася до міського голови Києва Віталія Кличка та президента Володимира Зеленського.

«23 січня 2022 року чоловік, зустрівши співачку на вулиці, почав вчергове погрожувати їй. Навіть після того, як жінка сіла в таксі, чоловік на власному автомобілі спершу переслідував її, та, наздогнавши, продовжив висловлювати погрози на її адресу», – повідомляють у прокуратурі.

Прокуратура не розголошує імені підозрюваного у погрозах Златі Огнєвіч, зазначивши лише, що це 40-річний уродженець Черкаської області, який наразі живе в Києві.

За фактом погрози вбивством прокуратура повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 129 ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує до шести місяців арешту або позбавлення волі до двох років.

Злата Огнєвіч (справжнє ім’я Інна Бордюг) – 36-річна українська співачка, заслужена артистка АР Крим. У 2013 році вона представляла Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», де посіла третє місце. У 2014 році стала народною депутаткою від «Радикальної партії Олега Ляшка», однак уже через рік склала мандат. У 2021 році вона стала героїнею популярного шоу «Холостячка»