Усі ми знаємо: все добре в міру. Втім, інколи бувають випадки, коли відчуття міри втрачається з різних причин, особливо на свята: людина не розрахувала свої сили, занадто розслабилася у хорошому товаристві, щось пішло не так і захотілося забутися тощо. А ось наступного дня починаються справжні муки: голова тріщить, руки, ноги тремтять, нема сил, настрою, все дратує. Інколи нудить, є рвота. Похмілля у кожного проходить по-своєму, але є і спільне – всім погано.

Напередодні новорічно-різдвяних свят ZAXID.NET розпитав відомого київського терапевта-дієтолога Бориса Скачка, як правильно святкувати і як собі допомогти, коли похмілля все-таки настало.

Не все шампанське можна закушувати червоною ікрою

У міру спожиті спиртні напої навіть корисні: вони піднімають настрій, знімають стрес, поліпшують травлення. Утім, коли випити багато, в організмі накопичується спирт, печінка не може відразу його нейтралізувати, утворюються токсичні сполуки, що отруюють організм. Тож стан людини наступного, а може й кількох днів, залежатиме від того, скільки було випито за святковим столом. Про це слід пам’ятати, розпочинаючи застілля.

Побутує думка, що за святковим столом не варто змішувати різні спиртні напої. Якщо почали з вина чи горілки, то їх і варто пити, а не переходити на віскі, коньяк тощо. Терапевт-дієтолог Борис Скачко вважає, що це не найголовніше застільне правило безпеки. Якщо людина має здорову печінку, то змішування напоїв не завдасть великої шкоди. При цьому краще змінювати напої на міцніші, але не навпаки.

«За святковим столом не можна змішувати інше – несумісні напої і закуски. Обов’язково треба враховувати вміст цукру у напоях. Солодке і напівсолодке шампанське стане жахливим початком застілля, якщо на закуску буде м’ясо, птиця чи навіть бутерброди з червоною ікрою. Така закуска не буде перетравлюватися у кишківнику, вона буде там гнити. Це порушення застільних правил безпеки. Люди наступного дня будуть нарікати на неякісні продукти, неправильне приготування їжі тощо, не знаючи, що проблема не в них. Просто таке поєднання недопустиме», – каже Борис Скачко.

До солодкого і напівсолодкого шампанського, за його словами, найкраще підійдуть фрукти, а ось сухе, напівсухе шампанське і брют піде і з ковбасою, м’ясом тощо.

Ще одне важливе правило: за святковий стіл не можна сідати голодним. За 2-3 години до застілля варто з'їсти щось легке: кашу, овочевий суп або бутерброд з маслом. Після першої чарки закусіть не салатом, а білковою їжею: візьміть шматок м'яса чи риби, що є на столі і тоді довго будете почуватися в нормі.

Чому жінкам не можна змагатися з чоловіками у кількості випитого спиртного?

Скільки можна випити, аби наступного дня не страждати від похмілля? Борис Скачко твердить, що це знову ж таки залежить від стану печінки. Для чоловіків є одна доза, для жінок – інша.

«Коли печінка здорова і тренована, то під правильну закуску випити можна багато. Якщо повнолітні молоді люди ще не вживали алкоголю, то похмілля у них наступного дня може і не буде, а ось сп’яніння і погане самопочуття може виникнути зі смішних доз – 200 г вина. Жінки у жодному разі не повинні змагатися з чоловіками, бо залишаться у програші, вони від природи мають слабшу печінку і їм стане погано від значно меншої дози алкоголю», – каже фітотерапевт-дієтолог.

Часто чоловіки після перших чарок не закушують. Це згубна звичка, яка може закінчитися гострим панкреатитом, загостренням жовчно-кам'яної хвороби тощо і людина може опинитися у кращому випадку в хірургії, у гіршому – в реанімації. Після свят доволі багато людей потрапляє до лікарень з загостреннями різних хронічних недуг .

Як правильно і безпечно побороти похмілля?

Тут, каже Борис Скачко, також є свої правила безпеки. Найчастіше люди допускаються помилки: вранці п’ють чай або каву. І замість очікуваного полегшення отримують погіршення стану.

Цих напоїв, за словами дієтолога, пити не можна, навіть якщо до складу чаю входять деякі лікарські рослини. Порушення цього правила може призвести до інфаркту чи інсульту.

У день застілля, коли людина вживає алкоголь, чай чи кава будуть дуже доречними. Кофеїн, що знаходиться в них, нейтралізує наслідки вживання спирту. Ті зони мозку, які спирт пригнічує, кофеїн активізує. І якщо людина, що випила, не має настрою спілкуватися, занадто розслаблена, горнятко чаю чи кави виведе його з цього стану, збадьорить.

Тож багато людей помилково вважає, що коли під час застілля від чаю чи кави їм стало краще, то і після застілля вони допоможуть. Та наступного дня вранці вони протипоказані.

Коли людині погано (болить голова, нудить, нема настрою, сил тощо) і в цей момент випити чай чи каву, кофеїн прискорить приплив крові до мозку, де її і так після випитого вчора багато. Людина може втратити свідомість або у неї може тріснути судина і виникнути інсульт чи інфаркт.

«Ранок після застілля краще починати з мінеральних вод, особливо лужних. Така вода розріджує кров і людині стає легше. Але не пити відразу багато, а потрохи з перервами. Скажімо, кожні півгодини робити 2-3 ковтки. І пити доти, доки не відчуєте полегшення. Можна пити чай з м’яти, меліси, липи, звіробою. Або у теплій воді розвести малинове варення ( у ньому є природний аспірин) і випити», – каже Борис Скачко.

Розсіл з огірків, помідорів також може допомогти, але його можна пити не всім. Жінкам пити розсіл не можна, а чоловікам – лише тим, у кого є хороша м’язова маса. Худим чоловіка, як каже дієтолог, такий розсіл швидше нашкодить.

Поміж людей ходить помилкове твердження, що наступного дня після застілля треба трохи випити спиртного, «похмелитися» і відразу стане легше. Цього, за словами лікаря, категорично не можна робити. Спочатку справді стане краще, але через декілька годин стан знову погіршиться. Доведеться знову випити і так можна увійти у затяжний запій на тиждень, а то й два.

Якщо розколюється голова, можна випити аспірин. Він зніме головний біль, бо аспірин розріджує кров.

Від їжі у цей день краще утриматися, бо вона потягне на себе воду з кровоносної системи і кров стане ще густішою. Але якщо вдома є холодець, то його можна розігріти і перецідити. М’ясо відкласти на завтра, а рідку частину випити. Можна зварити уху і за тим же принципом – рибу відкласти, а юшку випити. У цих рідинах багато білків, які зв’язують токсини і прискорюють очищення організму.