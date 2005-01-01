Поліграфкомбінат «Україна» запустив додаткову лінію для друку біометричних паспортів

На поліграфкомбінаті «Україна» 16 січня запустили додаткову лінію персоналізації документів для пришвидшення виготовлення закордонних паспортів.

Про це повідомив «Укрінформ».

«Оскільки підприємство працює цілодобово і без вихідних у три зміни, то після запуску нової машини воно зможе виготовляти вдвічі більше документів», – заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час перевірки запуску нового обладнання для друку біометричних паспортів у вівторок, 16 січня.

Передбачається, що нове обладнання вирішить проблему технічного виготовлення закордонних паспортів і це дозволить протягом 2-3 місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у терміни до 7 або 20 робочих днів, в залежності від суми оплаченого адміністративного збору.

«Хочу заявити: ми будемо працювати цілодобово, сім днів на тиждень, доки не ліквідуємо затримку», – запевнив директор підприємства Юрій Оніщенко.

Вартість нового обладнання – 1,695 млн євро. Продуктивність нового обладнання – 500 паспортів на годину, а отже, додатково до наявних потужностей підприємства – 11 тисяч паспортів на добу.

Як повідомляв ZAXID.NET за інформацією Державної міграційної служби, в Україні торік видали майже 4 мільйони біометричних паспортів. При цьому пік попиту на такі документи почався напередодні надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, через що такі паспорти не встигають друкувати і виникають затримки з їхньою видачею.