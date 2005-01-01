Поліграфкомбінат «Україна» запустив додаткову лінію для друку біометричних паспортів

Тепер в Україні друкуватимуть щодоби на 11 тис. біометричних паспортів більше

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 16:121990

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На поліграфкомбінаті «Україна» 16 січня запустили додаткову лінію персоналізації документів для пришвидшення виготовлення закордонних паспортів.

Про це повідомив «Укрінформ».

«Оскільки підприємство працює цілодобово і без вихідних у три зміни, то після запуску нової машини воно зможе виготовляти вдвічі більше документів», – заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час перевірки запуску нового обладнання для друку біометричних паспортів у вівторок, 16 січня.

Передбачається, що нове обладнання вирішить проблему технічного виготовлення закордонних паспортів і це дозволить протягом 2-3 місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у терміни до 7 або 20 робочих днів, в залежності від суми оплаченого адміністративного збору.

«Хочу заявити: ми будемо працювати цілодобово, сім днів на тиждень, доки не ліквідуємо затримку», – запевнив директор підприємства Юрій Оніщенко.

Вартість нового обладнання – 1,695 млн євро. Продуктивність нового обладнання – 500 паспортів на годину, а отже, додатково до наявних потужностей підприємства – 11 тисяч паспортів на добу.

Як повідомляв ZAXID.NET за інформацією Державної міграційної служби, в Україні торік видали майже 4 мільйони біометричних паспортів. При цьому пік попиту на такі документи почався напередодні надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, через що такі паспорти не встигають друкувати і виникають затримки з їхньою видачею.

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