Житомирський клуб не зумів реалізувати бодай один гольовий момент

У четвер, 21 серпня, «Полісся» у першому матчі 4-го раунду кваліфікації Ліги кваліфікації приймало італійську «Фіорентину». Житомирці не змогли дати бій іменитому супернику, «згорівши» у більшості «фіалкам» і, фактично, втратили шанс на вихід у груповий етап.

Ліга конференцій, 4-й раунд кваліфікації, перший матч

«Полісся» (Україна) – «Фіорентина» (Італія) – 0:3

Голи: Кудрик, 8 (аг.), Госенс, 32, Гудмундссон, 69

Вилучення: Кін, 44 (Фіорентина, червона картка)

Вже на старті зустрічі «Полісся» пропустило прикрий автогол: Кін закрутив з-за меж штрафного майданчика – м'яч влучив у стійку і рикошетом від голкіпера залетів у сітку. В середині тайму Бабенко та Кравченко завдавали ударів з далекої відстані – неточно. Житомирці намагались зрівняти і мали для цього шанси, але… пропустили вдруге – після навісу з флангу м’яч підхопив Госенс і розстріляв ворота Кудрика.

На останній хвилині першого тайму «Фіорентина» залишилась у меншості – Кін після зіткнення з Сарапієм заробив пряму червону картку. Назаренко майже одразу міг забивати «у роздягальню», але м’яч пролетів повз стійку.

По перерві Де Хеа врятував після удару Сарапія, а Гайдучик пробив над воротами. А потім був третій м’яч від італійців – швидка контратака завершилась влучним пострілом Гудмундссона. Обидві команди створили ще низку гольових моментів, але реалізувати їх не вдалось.

0:3 і поїздка в Італію скоріше за все стане для підопічних Руслана Ротаня простою формальністю.