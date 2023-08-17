У Білгород-Дністровському Одеської області подружжя поліцейських скоїло ДТП: вони двічі переїхали пенсіонерку і покинули місце події, не дочекавшись медиків.

Інцидент стався вранці в середу, 16 серпня. За повідомленням поліції Одещини, правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. На момент ДТП разом із чоловіком у салоні перебувала його дружина, яка також працює в поліції.

Як уточнило Державне бюро розслідувань, поліцейський переїхав жінку двічі. Після наїзду пара поклала пенсіонерку на лавку біля під’їздом, після чого викликала медиків. Проте, не дочекавшись їхнього приїзду, водій залишив місце аварії, а пізніше місце події покинула його дружина.

Травмовану 81-річну потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Обох поліцейських вже відсторонили від посади.

Водія автомобіля затримали. Дорожньо-транспортну пригоду розслідує ДБР, а в поліції Одещини почали службову перевірку.