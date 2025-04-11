Подарунок у поліцейських хлопець просив для своєї мами

В Тернополі 14-річний ліцеїст не погодився на співпрацю з спецслужбами ФСБ Росії і про вербування повідомив в поліцію. За його свідому позицію правоохоронці подарували йому мобільний телефон. Хлопець подарунок віддав мамі, оскільки напередодні вона свій розбила.

До восьмикласника Назара з Тернополя в Telegram написали невідомі. Вони пропонували 1000 доларів заробітку. За ці гроші хлопець мав просто забрати «певні речі» з одного місця і занести за вказаною адресою. Повідомлення він отримав на телефон уже після уроків, повідомили в поліції Тернопільщини

«Десь 14:30 8 квітня мені прийшло повідомлення в Telegram від невідомої особи про заробіток від 1000 доларів. Вони розпитували з якого я міста та скільки мені років. Потім сказали, що робота “темна” – треба переносити речі з одного місця в інше», – розповів школяр.

Про такі випадки вербування та їх наслідки, коли неповнолітніх просто використовують, а потім дистанційно підривають, Назару та його однокласникам в ліцеї розповідала інспекторка служби освітньої безпеки. Тож хлопець одразу зателефонував поліцейській зі школи.

Інспекторка Світлана Бадамшина розповіла, що вона одразу приїхали до неповнолітнього додому, здійснила виклик на лінію «102». «Прибув наряд поліції та опрацював дане повідомлення. Працівники поліції з дозволу батьків та хлопчика оглянули телефон», – зазначила поліцейська Світлана Бадамшина.

За повідомлення про вербування неповнолітнього для ймовірної співпраці з спецслужбами ворога правоохоронці подарували хлопцю мобільний телефон. В поліції ZAXID.NET розповіли, що хлопець сам попросив про нього, адже в його мами напередодні розбився телефон, то ж він вирішив так зробити їй приємне.

«Хлопець – молодець, він уважний і добре, що він ці повідомленні показав поліцейським. Він фактично врятував людські життя», – зазначив начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Поліцейські закликають усіх батьків та вчителів якомога більше пояснювати дітям про те, яка загроза може бути від спілкування з незнайомцями та виконання завдань за гроші. В Івано-Франківську один неповнолітній загинув, а інший отримав ампутацію кінцівок. Хлопці за вказівкою ФСБ несли вибухівку на залізничний вокзал.